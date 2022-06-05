Російська армія вночі обстріляла ракетами Дружківку та Краматорськ, є загиблі

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Twitter / Aris Messinis

Уночі російська армія нанесла ракетно-бомбові удари по містах Дружківка та Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив глава регіону Павло Кириленко.

У Дружківці щонайменше одна людина загинула, одна поранена, зруйновані приватні будинки.

У Краматорську, за попередньою інформацією мера Олександра Гончаренка, без жертв, але серйозні пошкодження на двох підприємствах міста.