Японець у 83 роки став найстарішою людиною, яка самотою перепливла Тихий океан

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Японець Кенічі Хорі у віці 83 років став найстарішою людиною, яка самотою, без зупинок подолала Тихий океан.

Про це повідомляє The Guardian.

Кенічі Хорі залишив Сан-Франциско 27 березня на яхті Suntory Mermaid III. По двох місяцях мандрівки він прибув у води півострова Кії в західній Японії 4 червня о 2:39 за місцевим часом. Після цього його відбуксують у яхтову гавань, а потім він вирушить на церемонію прибуття в місто Нісіномія.

Єдиним страхом перед плаванням без заходів у порти був вік, але чоловік радий, що довів — це не перешкода. «Не дозволяйте своїм мріям залишатися мріями, майте мету і працюйте над її досягненням, і на вас чекає прекрасне життя», — розповів яхтсмен.

У 1962 році, у віці 23 років, працюючи продавцем запасних частин для автомобілів, він став першою людиною, яка без зупинок перетнула Тихий океан — тоді він успішно проплив з Японії до Каліфорнії. Після того, як він без попередження проплив через міст Золоті Ворота в Сан-Франциско після 94 днів у морі без паспорта, його заарештували, але незабаром звільнили і за хоробрість дали тридцятиденну візу.