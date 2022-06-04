В Україні розширили перелік громад, які окуповані або в зоні бойових дій. Додали шість громад

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Sasha Maksymenko / Flickr

Мінреінтеграції оновило перелік територій, де тривають бойові дії або громади яких тимчасово окуповані. На основі цього переліку внутрішньо переміщеним особам йдуть виплати (по 2,2—2,5 тисячі гривень щомісячно).

До цього переліку додали пʼять громад Сумської області та одну громаду Миколаївської.

Наразі у списку територіальні громади 8 областей: Дніпропетровської (7 громад), Донецької (66), Запорізької (64), Луганської (37), Миколаївської (23 ), Харківської (51), Херсонської (49) і Сумської (13). Перелік не є фіксованим документом — він регулярно актуалізується.