Росіяни намагались наступати на Барвінкове та Святогірськ. На Харківщині тривають бої

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Стас Козлюк / «Бабель»

Російські окупанти намагались наступати на міста Святогірськ Донецької області та Барвінкове Харківської.

Про це 4 червня повідомив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов.

На Ізюмщині росія наступала в напрямку Вірнопілля та Богородичного, але всі атаки відбили.

Крім цього, протягом доби російська армія обстрілювала в Харківській області селище Барвінкове в Ізюмському районі та Циркуни в Харківському. По Харківському району був ракетний удар: пошкоджені будинки, але без постраждалих.