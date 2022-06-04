Росіяни намагались наступати на Барвінкове та Святогірськ. На Харківщині тривають бої
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Стас Козлюк / «Бабель»
Російські окупанти намагались наступати на міста Святогірськ Донецької області та Барвінкове Харківської.
Про це 4 червня повідомив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов.
На Ізюмщині росія наступала в напрямку Вірнопілля та Богородичного, але всі атаки відбили.
Крім цього, протягом доби російська армія обстрілювала в Харківській області селище Барвінкове в Ізюмському районі та Циркуни в Харківському. По Харківському району був ракетний удар: пошкоджені будинки, але без постраждалих.