«Гауляйтеру» Чорнобаївки повідомили про підозру

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«Гауляйтеру» селища Чорнобаївка Херсонської області повідомили про підозру, він очолив «місцевий орган влади» окупантів.

Про це Служба безпеки України повідомила в суботу, 4 червня.

Про підозру оголосили за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зраднику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Колаборанта звати юрій турульов, він колишній керівник місцевої автостанції. Чоловік добровільно погодився на пропозицію російських окупантів очолити незаконний орган влади та обійняв посаду «голови адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області».

Турульов переслідує проукраїнськи налаштованих мешканців і незаконно розпоряджається комунальним майном.