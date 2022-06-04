Британська розвідка: росія залучила авіацію, щоб посилити наступ на Донбасі

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Російська авіація переключила свою увагу на Донбас, аби посили там наступ.

Про це повідомляє британська розвідка.

Наразі російські повітряні сили виявляють найбільшу активність на Донбасі, де сьогодні йдуть найбільш активні бої, там літаки противника завдають ударів керованими та некерованими боєприпасами.

У відомстві заявили, що нездатність росії придушити або знищити українські стратегічні системи ППО в перші дні конфлікту обмежила її можливості надавати тактичну повітряну підтримку наземним маневреним елементам, що сприяло провалу наступу на Київ.

«Внаслідок цього російська повітряна активність в основному обмежувалася глибокими ударами з використанням крилатих ракет повітряного і наземного запуску, щоб порушити рух українських підкріплень і поставок», — йдеться в повідомленні.

У розвідці підкреслили, що самі по собі ці удари не змогли істотно вплинути на перебіг війни, а російські запаси високоточних керованих ракет суттєво виснажилися.

«Перемикнувши оперативний фокус на Донбас, росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого просування, поєднуючи авіаудари з масованими артилерійськими обстрілами, щоб забезпечити свою переважальну вогневу потужність», — резюмує розвідка.