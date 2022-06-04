Суд дозволив провести спеціальне розслідування щодо Януковича у справі Чорноморського флоту рф у Криму

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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича у справі про підписання угоди по Чорноморському флоту рф у Криму.

Про це в суботу, 4 червня, повідомило Державне бюро розслідувань.

Януковича у справі цих угод підозрюють у державній зраді. Спеціальне досудове розслідування дозволить передати провадження до суду.

Так, у 2010 році Янукович підписав угоду між Україною та рф з питань перебування Чорноморського флоту росії на території України, розуміючи, що він шкодить суверенітету країни. Зміст та умови цієї угоди були нав’язані в москві президентом рф медвєдєвим.

ДБР пояснює: Віктор Янукович створив умови для подальшого перебування Чорноморського флоту рф на території України протягом 25 років, що сприяло нарощуванню (замість виведення) військової техніки та особового складу збройних сил держави рф в Україні, які та використала під час окупації Криму у 2014 році.