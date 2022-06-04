За 101 день війни росія вбила 261 нашу дитину

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В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії 465 дітей зазнали поранень. На сьогодні війна забрала життя 261 дитини.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів.

Напередодні статистика дитячої смертності була такою ж. Водночас у Луганській ОВА повідомили, що в місті Гірське 3 червня від обстрілів російської армії загинули мати з дитиною.

Також прокуратура зазначила, що 2 червня військовослужбовці рф обстріляли з артилерії село Мар’янське Криворізького району Дніпропетровської області. Тоді поранення отримала жінка та двоє дітей 10 та 7 років.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області —187, але ці цифри неостаточні, оскільки триває робота, щоб зʼясувати кількість постраждалих у місцях ведення активних бойових дій, на нині окупованих та звільнених територіях.