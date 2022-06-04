Окупанти випустили ракету по Одещині. Двоє людей дістали поранення
- Автор:
- Софія Телішевська
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На Одещині 4 червня, близько 5:30, прогримів вибух і в небо піднявся стовп диму. Це Росія випустила крилату ракету зі стратегічної авіації Х-59.
Про це повідомило оперативне командування «Південь».
Ракети поцілили складські приміщення на території сільськогосподарського підприємства. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.
За попередніми даними, є двоє постраждалих. На місці працює слідчо-оперативна група.