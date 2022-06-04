В Одесі затримали людей, які запускали феєрверк під час повітряної тривоги

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У Приморському районі Одеси ввечері 3 червня невідомі запустили феєрверки під час повітряної тривоги. Порушників затримали.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Патрульними поліцейськими Одеси вже затримані «жартівники», що влаштували феєрверк під час повітряної тривоги у місті», — написав Братчук.

Наразі зʼясовуються всі подробиці події та її кваліфікація згідно з чинним законодавством, зокрема, правовим режимом воєнного стану.