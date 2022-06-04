Російська армія провалила штурми біля Ізюму і втратила майже всю 35 загальновійськову армію

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Міністр оборони росії сергій шойгу 3 червня пообіцяв прискорити наступ в Україні, але аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни переконані, що російська армія навряд чи здатна це зробити.

За їхніми оцінками, росіянам не вдається прорвати українську оборону на Ізюмському напрямку, а в Сєвєродонецьку бої тривають із перемінним успіхом.

Напередодні окупанти безуспішно штурмували територію південь від Ізюма та на захід від Лимана, але навряд чи зможуть зробити значне просування до Словʼянська.

Окупанти домоглися незначних успіхів у східній частині Сєвєродонецька, але українські сили продовжують локалізовані контратаки в місті та його околицях.

На інших ділянках фронту росіянам просунутися не вдалося, зокрема і в Херсонській області.

На початку червня чисельність військ в окремих батальйонах армії скоротилась до 12—15 осіб, а у 38-й та 64-й мотострілецьких бригадах залишилось менше сотні боєздатних військових. Водночас приватні військові компанії відмовляються штурмувати українські позиції, бо «стільки грошей їм не платять».

Російська окупаційна влада почала видавати російські паспорти в Херсоні і Мелітополі, хоча й стикається з громадським опором і партизанськими проукраїнськими діями.