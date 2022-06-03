Голова МВС: Із полоненими бійцями «Азову» комунікують розвідники Міноборони

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Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)

Голова МВС Денис Монастирський заявив, що зв’язок із полоненими бійцями полку «Азов» тримають українські розвідники.

«Сьогодні комунікацію з полоненими бійцями полку «Азов» здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони. Саме через них ми дізнаємося більше інформації: про умови тримання, харчування та можливості їхнього визволення. Ми всі знаємо, що вони всі опиняться тут, у Києві, і ми робимо для цього все можливе», — розповів очільник МВС.