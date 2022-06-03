В Україні працює спеціальна група, яка розробляє план реконструкції країни після війни

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Голова української переговорної групи з росіянами, нардеп Давид Арахамія заявив, що зараз в Україні триває дурга фаза війни, під час якої ми маємо якомога швидше освоїти озброєння від союзників, накопичити достатні резерви й розпочати масштабну кампанію з деокупації територій.

Водночас, за його словами, триває активна робота з подолання фінансових та економічних труднощів.

«Потрібно запропонувати бачення нової України після нашої перемоги, допомогти бізнесу провести релокації підприємств, створити умови для підприємців, щоб вони могли утримувати себе, свої родини та своїх співробітників», — зазначив нардеп.

Арахамія додає, що разом із цим працює спеціальна група, яка розробляє план реконструкції країни.

«Ведеться робота на міжнародній арені із залученням всіх зацікавлених сторін, партнерів, готуються конкретні проєкти та триває пошук джерел фінансування. Найближчим часом ці напрацювання ми представимо громадськості», — резюмував він.