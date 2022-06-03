Під Сєвєродонецьком отримали поранення двоє репортерів Reuters. Їхній водій загинув

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Під Сєвєродонецьком внаслідок обстрілів зазнали поранень двоє репортерів агенції Reuters. Їхній водій загинув.

Про це повідомляє CNN з посиланням на коментар Reuters.

В агенції заявили, що це сталося на шляху до Сєвєродонецька. Вони їхали на автомобілі сепаратистів, який їм надали російські бойовики. Водій був від росіян. Деталі інциденту в Reuters не повідомили.

Уряд України ще на початку повномасштабної війни закликав міжнародних журналістів не отримувати акредитацію у російських окупантів на українській території. Крім того, їх попереджали про пастки, заготовлені картинки та покарання за порушення в’їзду на суверенну територію України.