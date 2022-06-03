Японія виділила Україні додаткові $500 млн підтримки

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Facebook / Посольство Японії в Україні

Український уряд схвалив зміни до угоди з урядом Японії про збільшення суми пільгового кредиту на 65 млрд японських єн (близько $500 млн). Загальна сума кредиту тепер становитиме близько $600 млн.

Про це повідомляє міністерство фінансів.

Виділені кошти спрямують на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, витрат на охорону здоровʼя, підтримку внутрішньо переміщених осіб тощо.

Термін сплати кредиту становить 30 років, а пільговий період — 10 років, відсоткова ставка — 1% річних. Період доступності коштів — рік від дати набуття чинності кредитного договору.

Рішення про надання Україні пільгового кредиту уряд Японії ухвалив у звʼязку з повномасштабним вторгненням росії.