Євросоюз запровадив санкції проти низки найбільших держкомпаній білорусі

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Рада ЄС запровадила санкцї проти 12 фізичних та 8 юридичних осіб, причетних до продовження внутрішніх репресій і порушень прав людини в білорусі.

Про це йдеться в санкційному пакеті, який оприлюднили в Офіційному журналі ЄС.

Під обмеження потрапили державний завод «Білоруськалій» та його експортний підрозділ «Білоруська калійна компанія», ТРК «Белтелерадио», НПЗ «Нафтан», найбільший у білорусі виробник тютюнових виробів - «Гродненська тютюнова фабрика «Німан» і приватнй виробник «Інтер Тобако».

Санкції також запроваджено щодо виробника комунальної автотехніки «Білкомунмаш» та найбільшого в білорусі логістичного оператора - держкомпанії «Белмитсервіс».

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо білорусі тепер поширюються на 195 фізичних та 35 юридичних осіб. Активи осіб, які включені до списку, підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Крім того, на фізичних осіб поширюється заборона на вʼїзд чи транзит через територію ЄС.