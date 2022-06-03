Прокуратура повідомила про підозру російському командиру, який наказав відкривати вогонь по автівках з цивільними під Харковом

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Харківська облпрокуратура повідомила про підозру російському командиру, який наказав відкривати вогонь по автівках із цивільними, за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомили у відомстві.

За даними слідства, російський командир спільно з іншими військовослужбовцями прибув до Бєлгородської області рф, де отримав інформацію про підготовку повномасштабного військового вторгнення до України.

Після вторгнення на територію України окупанти прибули до кільцевої дороги Харкова. Цивільним особам, які їхали на автівках цією дорогою, військові ЗС рф наказали розвернутися та залишити вказане місце. Люди висловили невдоволення та просили надати їм можливість проїхати цією дорогою для виїзду в безпечну місцевість. Проте російський командир надав наказ обстрілювати машини цивільних.

Декілька російських військових відмовились виконувати злочинний наказ, попросили людей залишити автівки та вийти. Мати з донькою зупинились, військовослужбовці зс рф допомогли їм сховатись, проте їх побачили інші російські військові, які були готові виконувати злочинну вказівку свого командира. Вони почали стріляти по своїх та по жінках. Внаслідок цього один військовий рф та мати загинули, а доньці вдалось врятуватися. Вона побігла до своєї машини та побачила пораненого російського солдата, який допомагав їй, він повз по землі. Жінка посадила його в автівку, рятуючи власне та його життя.

Інші чоловік з жінкою, які стояли в заторі, вирішили розвернутись і поїхати, але окупанти відкрили по їхній автівці вогонь. Чоловік отримав вогнепальне поранення, проте йому вдалось поїхати.

Також встановлено, що російський командир у 2008 році брав участь у війні рф проти Грузії та «підтримував безпеку» при проведенні незаконного референдуму в українському Криму.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.