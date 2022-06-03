У Вʼєтнамі для туристів запустили підводний човен. Він може зануритись на 100 метрів

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У Вʼєтнамі запустили підводний човен для туристичних подорожей, його вже спустили на воду на острові Хон Че. Про це повідомляє CNN.

Човен називається Triton DeepView 24, він завдовжки 15,4 метра, може досягати глибини до 100 метрів і вмістити 24 пасажири.

Пасажири зможуть побачити затонулі кораблі, рифи та морських мешканців, а також дайверське шоу, яке запустили для більшої поінформованості про екологічні проблеми.

Підводна подорож триває 30 хвилин, а коштує $60 для дорослих та $40 для дітей.