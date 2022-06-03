До нового санкційного списку ЄС увійшли коханка путіна, родина пєскова та військові, які влаштували різанину в Бучі

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До нового, шостого, пакету санкцій ЄС проти росії потрапили російська гімнастка Аліна Кабаєва, яку називають коханкою президента рф путіна, родина речника російського президента дмитра пєскова, глава роскомнагляду і співзасновник компанії «Яндекс» та військові рф, які катували українців в Бучі.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

«Рада ухвалила сьогодні рішення про введення обмежувальних заходів щодо додаткових 65 фізичних і 18 юридичних осіб у відповідь на триваючу невиправдану та неспровоковану військову агресію росії проти України та інші дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Це рішення є невідʼємним елементом комплексного шостого пакету санкцій, ухваленого Радою сьогодні», — йдеться в повідомленні.

До санкційних списків внесли тих, хто несе відповідальність за ведення цієї війни та воєнних злочинів, скоєних у Бучі та Маріуполі, додали осіб з військової та економічної еліти та тих, хто має тісні звʼязки з президентом путіним та підтримує його незаконну агресію проти українського народу.

Також під санкції ЄС потрапили:

військовослужбовці 64 окремої гвардійської мотострілецької бригади [які влаштували різанину в Бучі на Київщині та катували мирних мешканців], начальник національного центру управління обороною російської федерації Мізінцев [який особисто керує блогою Маріуполя, що перебуває в оточенні з 1 березня];

імовірна коханка путіна Аліна Кабаєва;

дочка дмитра пєскова Єлизавета, син Микола, дружина Тетяна Навка;

співзасновник компанії «Яндекс» Аркадій Волож;

глава роскомнагляду Андрій Липов;

володимир сальдо, «голова» Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації кирило стремоусов та його заступник, а також «голова» Мелітополя галина данильченко;

журналісти агенції РИА Новости;

компанії УАЗ, КамАЗ, «Сухой» [виробляє літаки «Су»], Нижньокамський завод вантажних шин, Балашихинський ливарно-механічний завод, «Военторг», ТОВ «ВоенТекстильПром», «Татнефть-Нефтехимм», «Ремдизель», «Воентелеком», АТ «Оборонэнерго» тощо.

Євросоюз запровадив санкції не лише щодо росії, але й проти режиму лукашенка. Під санкції потрапили білоруські пропагандисти Григорій Азарьонок, Людмила Гладка, Ігор Тур, Андрій Сич, колишній голова карателів ГУБОЗік Андрій Паршин, гендиректор «Білоруськалія» Ігор Головатий, голова ЦИК білорусі Ігор Карпенко та інші.

Під санкції потрапили такі підприємства: «Білоруськалій», «Білоруська калійна компанія», «Інтер Тобако», «Нафтан», тютюнова фабрика «Неман», «Белтаможсервіс» і «Білкомунмаш».