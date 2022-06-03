Новини

До нового санкційного списку ЄС увійшли коханка путіна, родина пєскова та військові, які влаштували різанину в Бучі

Автор:
Юля Шередега
Дата:

До нового, шостого, пакету санкцій ЄС проти росії потрапили російська гімнастка Аліна Кабаєва, яку називають коханкою президента рф путіна, родина речника російського президента дмитра пєскова, глава роскомнагляду і співзасновник компанії «Яндекс» та військові рф, які катували українців в Бучі.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

«Рада ухвалила сьогодні рішення про введення обмежувальних заходів щодо додаткових 65 фізичних і 18 юридичних осіб у відповідь на триваючу невиправдану та неспровоковану військову агресію росії проти України та інші дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Це рішення є невідʼємним елементом комплексного шостого пакету санкцій, ухваленого Радою сьогодні», — йдеться в повідомленні.

До санкційних списків внесли тих, хто несе відповідальність за ведення цієї війни та воєнних злочинів, скоєних у Бучі та Маріуполі, додали осіб з військової та економічної еліти та тих, хто має тісні звʼязки з президентом путіним та підтримує його незаконну агресію проти українського народу.

Також під санкції ЄС потрапили:

Євросоюз запровадив санкції не лише щодо росії, але й проти режиму лукашенка. Під санкції потрапили білоруські пропагандисти Григорій Азарьонок, Людмила Гладка, Ігор Тур, Андрій Сич, колишній голова карателів ГУБОЗік Андрій Паршин, гендиректор «Білоруськалія» Ігор Головатий, голова ЦИК білорусі Ігор Карпенко та інші.

Під санкції потрапили такі підприємства: «Білоруськалій», «Білоруська калійна компанія», «Інтер Тобако», «Нафтан», тютюнова фабрика «Неман», «Белтаможсервіс» і «Білкомунмаш».