ЗСУ змусили росіян відійти від двох сіл на Сєвєродонецькому напрямку

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На Сєвєродонецькому напрямку українські війська змусили російських окупантів відійти від сіл Метьолкіне та Білогорівка.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі «Україна — Укрінформ».

«Ворог зазнав втрат і відійшов. Станом на ранок противник за підтримки авіації веде штурмові дії в житлових кварталах центральної частини Сєвєродонецька, водночас зазнає втрат. Наразі активні бої тривають», — сказав Мотузяник.

Він наголосив, що на Бахмутському напрямку українські захисники не дають росіянам відтіснити ЗСУ із займаних позицій та створити умови для наступу.