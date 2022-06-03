ЗСУ змусили росіян відійти від двох сіл на Сєвєродонецькому напрямку
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- Анна Холоднова
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На Сєвєродонецькому напрямку українські війська змусили російських окупантів відійти від сіл Метьолкіне та Білогорівка.
Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі «Україна — Укрінформ».
«Ворог зазнав втрат і відійшов. Станом на ранок противник за підтримки авіації веде штурмові дії в житлових кварталах центральної частини Сєвєродонецька, водночас зазнає втрат. Наразі активні бої тривають», — сказав Мотузяник.
Він наголосив, що на Бахмутському напрямку українські захисники не дають росіянам відтіснити ЗСУ із займаних позицій та створити умови для наступу.