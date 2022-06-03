Фотограф полку «Азов», який робив знімки на «Азовсталі», отримав спеціальну нагороду польської премії

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Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)

Захисник Маріуполя і фотограф полку «Азов» Дмитро Козацький з позивним «Орест» отримав спеціальну нагороду польської премії Grand Press Photo 2022.

Наразі Дмитро Козацький, як й усі захисники «Азовсталі», перебуває у полоні росіян, далі їх мають обміняти. Перш ніж вийти з території заводу, «Орест» просив відправляти його світлини на фотоконкурси та премії.