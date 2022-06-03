Відзавтра Україна постачатиме електроенергію до Молдови

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Український «Енергоатом» 4 червня розпочне поставки електроенергії до Молдови.

Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

Найбільший виробник електроенергії України уклав експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom. Згідно з домовленостями, «Енергоатом» планує у червні поставити в Молдову 85,2 тисячі МВт*год електроенергії за ціною $77 за МВт*год.

Завдяки експорту «Енергоатом» отримає додаткове джерело для фінансування спеціальних обовʼязків, за якими постачає електроенергію населенню.

У компанії зазначають, що мають великий потенціал, щоб збільшити обсяги виробництва електроенергії, тому її експорт до Молдови, а згодом і до сусідніх країн ЄС, є перспективним напрямком торгівлі для «Енергоатому».

Також у компанії розповіли, що енергоспоживання Молдови значною мірою залежить від генерації на Молдовській ДРЕС, яка належить рф. Український експорт дозволить країні диверсифікувати поставки електричної енергії та посилити її енергетичну безпеку.