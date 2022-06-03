У Львові дозволили продаж усіх видів алкоголю

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Vinicius Amano / Unsplash

У Львові помʼякшили обмеження на продаж алкоголю — дозволили продавати всі його види в ресторанах, магазинах і супермаркетах.

Про це міська рада повідомила в пʼятницю, 3 червня.

Продавати всі види алкоголю можна буде з 12:00 по 21:00. Вживання алкоголю на літніх майданчиках і терасах біля ресторанів досі заборонено.

До цього у Львові продавали тільки неміцні алкогольні напої (вино, шампанське, сидр і пиво).