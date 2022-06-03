Ілон Маск передав Україні сонячні панелі Tesla Powerwall
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Американський мільярдер і власник компанії Tesla Ілон Маск відправив в Україну сонячні панелі.
Про це 3 червня повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Зараз ці панелі забезпечують роботу обʼєктів критичної інфраструктури Київщини. На деокупованих територіях, що найбільше постраждали від росіян, виникають проблеми з електроенергією, а станції Tesla Powerwall надають резервне живлення під час її відключень.
На фото — працівники амбулаторії в Бородянці.