СБУ затримала агента фсб під час зйомки українського військового обʼєкту

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Контррозвідники СБУ затримали агента фсб, який збирав дані про об’єкти, що могли стати ціллю для обстрілів рф.

Про це повідомляє речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

За його словами, зрадника затримали на гарячому — під час зйомки одного з військових обʼєктів.

Зловмисником виявився місцевий мешканець, колишній працівник органів виконавчої влади й активний шанувальник забороненої партії шарія. Спецслужби рф регулярно підтримували з ним звʼязок. Їх цікавили координати не лише підрозділів силових структур і військових частин, але й адмінбудівель органів державної влади.

Наразі СБУ перевіряє, чи планував агент низку терактів на території України. Адже він запросив у фсб росії наступну зброю:

▪️ пістолети з глушником і прицілами;

▪️ набої з магазинами;

▪️ гранати із запалами;

▪️ протипіхотні міни МОН-50 із радіодетонаторами.

Ворожому агенту повідомили про підозру у державній зраді.