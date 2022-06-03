ГУР Міноборони: Російські окупанти ставлять під загрозу роботу Запорізької АЕС
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Російські окупанти ставлять під загрозу роботу Запорізької АЕС. На станції майже відсутні запчастини та витратні матеріали.
Про це повідомляє ГУР Міноборони у своєму Facebook.
Там зазначають, що під час її захоплення один із снарядів розірвався біля енергоблоку.
«Унаслідок цього стався витік оливи. Пошкодження вдалося відремонтувати, але персонал був змушений залити в контур відпрацьовану оливу», — пояснили в українській розвідці.
Наразі робота на ЗАЕС триває вахтовим методом. Тривалість вахти складає один тиждень.
Російські окупанти намагаються знайти способи підключити ЗАЕС до російської енергосистеми, але їм це не вдається.