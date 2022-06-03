ЄС офіційно оголосив про введення шостого пакету санкцій проти рф. Які обмеження запровадили

Новини

Rock Cohen / Flickr

Європейський Союз офіційно оголосив про запровадження шостого пакету санкцій проти росії. Його обговорення тривало майже місяць через постійне блокування з боку Угорщини.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

Проти росії таки запроваджують нафтове ембарго. Воно запрацює для сирої нафти через 6 місяців, а для нафтопродуктів через 8 місяців. Винятки — Болгарія та Хорватія, також під санкції не потрапить нафта, яка постачається трубопроводами.

Від SWIFT відключать три російські банки: Сбербанк, Московський кредитний банк та Россельхозбанк. Також відключать один білоруський банк — Білоруський банк розвитку та реконструкції.

Крім цього, у ЄС забороняють мовлення трьох російських телеканалів: «Россия 24», «Россия РТР» та ТВЦ. Також ЄС забороняє надання росії будь-яких бухгалтерських, консультаційних, рекламних послуг, а також доступ до хмарних сервісів.

ЄС розширює перелік компаній та осіб, яким буде заборонено продавати товари подвійного призначення. Туди увійдуть як росіяни, так і білоруси. Також буде розширено перелік і самих товарів, зокрема, туди додадуть близько 80 хімікатів, які можуть застосовуватися для виготовлення хімічної зброї.

ЄС розширює перелік персональних санкцій проти людей та компаній. Туди додали росіян, які підтримують війну, які відповідальні за воєнні злочини в Бучі та які повʼязані з оборонною промисловістю рф. Конкретні імена та назви оприлюднять у журналі ЄС.