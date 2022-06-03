У маріупольському будинку, який росіяни розстріляли з танка заради пропагандистського відео, знайшли тіла шістьох цивільних

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Фото з сайту Маріупольської міської ради

Окупанти рф почали розбирати завали та знищувати докази власних злочинів в одному з районів Маріуполя. Саме там російське ТБ знімало пропагандистський сюжет, у якому росіяни розстрілюють будинок з танка. З-під завалів цього будинку російські загарбники дістали тіла шістьох людей.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Пам’ятаєте пропагандистське відео Russia Today (RT), як російський танк впритул розстрілює цивільні будинки заради гарного кадру? Тоді ми вказували, що відео знято в районі вулиці Пашковського та проспекту Першого травня», — зазначає Андрющенко та демонструє, де саме це відбувалося.

За його словами, вчора з-під завалів одного з будинків, який розстріляв російський танк заради пропагандистського відео, дістали шість тіл цивільних. Серед загиблих мирних жителів — п’ять чоловіків та одна жінка. Їхні тіла вивезли до братської могили в селі Виноградне.

«Це — перший зафіксований і неспростовний факт убивства цивільних у Маріуполі задля відеоконтенту», — додає Андрющенко.