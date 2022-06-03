Армія росії обстріляла прикордонні території України з реактивних систем залпового вогню та мінометів
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- Анна Холоднова
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Державна прикордонна служба України
Війська росії здійснили масований обстріл прикордонної території України.
Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.
Сьогодні близько 5-й ранку росіяни з кількох напрямків відкрили вогонь по прикордонній території між Чернігівською та Сумською областями.
Вони обстрілювали Україну реактивними системами залпового вогню та мінометами калібру 120 мм. Загалом з території росії прилетіло щонайменше 100 ворожих ракет та мін.
Суттєвих руйнувань та постраждалих немає.