Армія росії обстріляла прикордонні території України з реактивних систем залпового вогню та мінометів

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Державна прикордонна служба України

Війська росії здійснили масований обстріл прикордонної території України.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.

Сьогодні близько 5-й ранку росіяни з кількох напрямків відкрили вогонь по прикордонній території між Чернігівською та Сумською областями.

Вони обстрілювали Україну реактивними системами залпового вогню та мінометами калібру 120 мм. Загалом з території росії прилетіло щонайменше 100 ворожих ракет та мін.

Суттєвих руйнувань та постраждалих немає.