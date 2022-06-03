Київський фунікулер закривають на ремонт

Новини

Синиця Олександр / УНІАН

Київський фунікулер закривається на плановий ремонт.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, завдяки волонтерам також вдалося законсервувати фунікулер, як історичну памʼятку.

«Із початком повномасштабної агресії росії перед Києвом постало питання функціонування фунікулеру як не лише громадського транспорту, але й пам’ятки. Адже фунікулер має статус пам’ятки архітектури, історії, науки і техніки. Особливо цінним є оздоблення вестибюлів, а саме вітражі у виконанні українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути», — зазначив Микола Поворозник.

Вітражі верхньої станції фунікулеру закрили 12 дерев’яними щитами, укріпили їх вогнестійким брезентом та оцинкованими залізними листами. Убезпечили також і нижню станцію. Роботи із захисту унікальних вітражів тривали понад місяць.

«Зараз, окрім консервації художніх елементів фунікулеру, стоїть питання планового щорічного ремонту, який повинен проходити підйомник. Тому зараз фунікулер закриється на плановий ремонт, щоб за першої нагоди відкрити двері для відвідувачів», — сказав Поворозник.