Британська розвідка: за 100 днів російські війська не досягли жодної своєї стратегічної мети в Україні

Новини

Порівняно з початковим планом росії за 100 днів армія рф не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

У відомстві зазначають, що росіянам не вдалося досягти своїх початкових цілей — захопити Київ та центри влади України. Завдяки стійкому опору українців та нездатності росіян убезпечити себе на аеродромі в Гостомелі в перші 24 години, наступальну операцію росії вдалося відбити.

Після провалу початкового плану через помилкові припущення при плануванні та погане тактичне виконання, росія адаптувала свій оперативний план та сфокусувала увагу на Донбасі.

росія зараз досягає тактичного успіху на Донбасі, російські війська створили та зберегли імпульс і нині, схоже, володіють ініціативою над українським опором. Війська рф контролюють понад 90% Луганської області та, ймовірно, встановлять повний контроль у найближчі два тижні, вважають у Міноборони Великої Британії.

Ці недавні тактичні успіхи росії стали можливими за рахунок значних втрат ресурсів та через концентрацію сил та вогню на одній частині загальної кампанії.

Водночас росія не змогла створити маневр чи рух на інших фронтах чи напрямках та змушена була перейти до оборони.

Порівняно з початковим планом росіян, жодна зі їхніх стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоб росія досягла хоч якогось успіху, їй знадобляться постійні великі інвестиції людської сили та оснащення, і, це ймовірно, потребуватиме ще значного часу.