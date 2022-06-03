Інститут вивчення війни: Під час боїв за Сєвєродонецьк росія може втратити залишки наступального потенціалу

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Експерти Інституту вивчення війни вважають, що під час боїв за Сєвєродонецьк російська армія може втратити залишки наступального потенціалу. Через це захоплення Донецької області видається малоймовірним.

Про це йдеться у звіті ISW.

Наразі російські військові сконцентровані на захопленні Сєвєродонецька та Лисичанська для того, щоб взяти під контроль всю Луганську область і відзвітувати про перемогу. Однак подальший наступ у експертів викликає певний сумнів.

«Російські сили, очевидно, обмежені рельєфом місцевості на Донбасі і надалі будуть стикатися з проблемами при форсуванні річки Сіверський Донець, щоб завершити оточення Сєвєродонецьк-Лисичанськ і просуватися далі на захід від Лиману в напрямку Словʼянська через Райгородок», — розповідають аналітики.

Там вважають, що російське військове керівництво продовжує натрапляти на значні проблеми, зокрема, це забезпечення армії та низький моральний дух солдатів.