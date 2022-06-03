У Лисичанську під час обстрілів росіян загинула жінка, у центрі Сєвєродонецька та в селищах навколо міста тривають бої

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Facebook / Луганська ОДА

Бої тривають у центрі Сєвєродонецька та селищах-сателітах міста.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Армія рф штурмувала Метьолкіне та Борівське, але успіху там не мала. По Борівському росіяни гатили з авіації. Били з повітря по Устинівці та Мирній долині.

У центрі Сєвєродонецька пошкоджено дев’ять будинків, у Золотому — шість, три будинки поруйновані в Тошківці.

У Лисичанську, окрім двох багатоповерхівок, російські обстріли пошкодили пожежну частину. Зранку в місті під час артилерійського обстрілу загинула жінка. Масові руйнації також у Гірському — там росіяни зруйнували 16 будинків.

За минулу добу на Донбасі ЗСУ відбили п’ять атак ворога, знищили п’ять танків, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини. Підрозділи протиповітряної оборони збили три російські безпілотники типу «Орлан-10».