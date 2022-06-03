ЗСУ на півдні знищили понад 20 окупантів та відбили контратаку росіян

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Getty Images / «Бабель»

Українські військові на півдні відбили контратаку росіян, які хотіли відвоювати втрачені позиції у районі села Миколаївка Херсонської області. Це село ЗСУ звільнили кілька днів тому.

Про це пише Оперативне командування «Південь» у Facebook.

«Відчайдушна спроба рашистів відновити втрачене положення в районі Миколаївки на Херсонщині, успіху не мала. Тоді по наших позиціях було нанесено 2 авіаційних удари. Без втрат. А внаслідок масованого обстрілу Нововоронцовки поранено 2 цивільних осіб», — зазначили там.

Загалом протягом доби українські війська знищили 24 окупанта, танк Т-72, 4 152 мм гаубиці «Мста-Б» та 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.