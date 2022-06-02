Туреччина готує план безпечного експорту зерна з України

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Magnus Andersson / Flickr

Українське зерно планують доставити на світові ринки завдяки механізму командного центру, який хочуть створити у Стамбулі.

Про це повідомляє турецька агенція Anadolu Agency.

Видання пише, що під егідою ООН вони підготували дорожню карту для вирішення глобальної продовольчої кризи. Її деталі обговорюватимуться найближчими днями на зустрічі за участю представників росії, України, Туреччини та ООН.

«На чотиристоронній зустрічі розглянуть такі питання, як маршрут, страхування та безпека судів, і особливо розмінування у регіоні», — йдеться у публікації.

Джерела в дипломатичних колах повідомили, що путін та Зеленський позитивно оцінили співпрацю щодо створення «зернового» коридору.