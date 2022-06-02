Українські війська на Донбасі за добу відбили 5 атак та знищили 13 одиниць ворожої техніки

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Упродовж цієї доби українські захисники на Донбасі відбили 5 атак російських військ та знищили 13 одиниць ворожої техніки. На двох локаціях ще тривають бої.

Про це повідомляє Угрупування Об’єднаних сил.

Росіяни втратили 5 танків, 3 артилерійські системи, 2 бойові броньовані машини і 3 безпілотних апарати типу «Орлан-10».

Окупанти ведуть обстріли уздовж усієї смуги оборони. За добу вони обстріляли близько 30 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. Зруйновано і пошкоджено 42 житлових будинки, два заводи, адмінприміщення і автомобільну техніку кількох державних пожежно-рятувальних частин, ангар. В результаті цих обстрілів загинуло 5 цивільних осіб, ще 7 дістали поранення.

У районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» ЗСУ за цю добу знищили 32 загарбники, командно-спостережний пункт російських сил, 2 танки, по одній БМП і БТР, 2 артилерійські системи, 1 міномет і 1 безпілотний апарат.