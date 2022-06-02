ООН підтвердила смерть понад чотирьох тисяч українців, які загинули від російських обстрілів

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Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило смерть 4 169 українців, які загинули унаслідок російського вторгнення. Ще 4 982 людей зазнали поранень. Серед загиблих – 268 дітей

Ідеться про дані від 24 лютого до півночі 1 червня.

В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, «оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження».

Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область) і Попасної (Луганська область), «де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб, але потребують верефікації».

В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних спровоковані вибуховою зброєю з широкою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​