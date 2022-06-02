Парламент Молдови ухвалив закон про боротьбу з дезінформацією. Під заборону потрапляє російська пропаганда

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Flickr / Konstantin T

Парламент Молдови ухвалив закон про боротьбу з дезінформацією та пропагандою, який забороняє трансляцію російських новин та пропагандистських шоу.

Про це пише NewsMaker.

У законі прямо не прописана заборона російської пропаганди. Там вказано, що в країні заборонена трансляція інформаційно-аналітичних програм та фільмів військового змісту, вироблених у країнах, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. росія цю конвенцію не ратифікувала.