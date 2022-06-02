В Україні війною повністю знищені шість міст і зруйновані 350 тисяч обʼєктів

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Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в Україні через вторгнення військ росії повністю знищені шість міст. Усі вони — у Донецькій та Луганській областях.

Його слова передає пресслужба Офісу президента.

Повністю знищені Маріуполь, Волноваха, Рубіжне, Попасна, Лиман і Сєвєродонецьк. Важка ситуація в окупованих громадах Херсонської області. Значних руйнувань зазнали окремі громади Миколаївщини та Запоріжжя. У Харкові частина мікрорайону Північна Салтівка теж повністю знищена.

За словами Тимошенка, загалом у країні зруйновані понад 350 тисяч обʼєктів і мільйони квадратних метрів житлової, освітньої, медичної та спортивної інфраструктури. Пошкоджені тисячі кілометрів автомобільних і залізничних шляхів, аеропорти, порти та багато іншого. Лише частину з цих обʼєктів можна відновити, решта зруйновані вщент.