Окупанти вирішили націоналізувати на Запоріжжі українську власність

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Незаконний «голова» окупованих територій Запорізької області євген балицький (екснардеп Верховної Ради) підписав «указ» про «націоналізацію» майна, яке належить Україні.

Пропагандистські російські ЗМІ повідомили, що балицький дав вказівку розграбувати та привласнити на окупованих територіях області земельні ділянки, природні ресурси, обʼєкти стратегічних галузей та майно, що перебували у власності України станом на 24 лютого 2022 року.