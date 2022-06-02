Вечірнє зведення Генштабу: Росіяни на Донбасі атакують вісім населених пунктів, а в білорусі мінують прикордонну територію

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Генштаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00 2 червня.

Ситуація на фронті наступна.

У білорусі на Волинському та Поліському напрямках мінують лісові дороги, обʼїзні шляхи та мости.

На Сіверському напрямку ворог переміщує артилерійські та мотострілецькі підрозділи.

На Слобожанському напрямку росіяни готуються до наступу й обстрілюють позиції ЗСУ.

На Харківському напрямку противник зосереджується на утриманні зайнятих рубежів. Ворог продовжує обстрілювати цивільную інфраструктуру в районах Циркунів, Старої Гнилиці, Перемоги та Старого Салтова. Також він завдавав авіаударів поблизу Нового.

На Словʼянському напрямку противник створює умови для наступу. Він обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха, Велика Комишуваха та Гусарівка.

На Донецькому напрямку російські окупанти ведуть вогонь на всій лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку росіяни обстріляли інфраструктуру в районах Соснового, Святогірська, Старого Каравану і Райгородка. У районах населених пунктів Студенок, Соснове і Ярова точаться бої.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ в районах Сєвєродонецька і Лисичанська. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів у районах Устинівки та Борівського Крім того, поблизу Борівського противник провів безуспішний штурм.

На Бахмутському напрямку ворог вів наступ у районах населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Врубівка, Берестове та Білогорівка. Бої тривають.

На Криворізькому напрямку ворог перейшов до оборони та обстріляв райони Широкого, Лепетихи, Шевченкового, Осокорівки, Партизанського.