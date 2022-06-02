WP: З ядерних лабораторій ЧАЕС росіяни вкрали обладнання на понад $135 мільйонів і незамінний софт

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The Washington Post / Contributor

З ядерних лабораторій Чорнобильської АЕС російські окупаційні війська вкрали 698 компʼютерів, 344 автомобілі, 1 500 дозиметрів, незамінний софт і майже всі засоби пожежогасіння.

Про це пише The Washington Post.

Список того, що росіяни викрали, підірвали або зіпсували кулями в чорнобильських лабораторіях і навколо них, досі складають.

Катастрофи, якої багато хто боявся, вдалося уникнути. Чиновники Чорнобильської АЕС досі підраховують збитки, завдані за місяць перебування там росіян. За цей час девʼятьох їхніх колег вбили, а пʼятьох викрали.

Величезна атомна станція в Чорнобилі більше не виробляє електроенергію, але до вторгнення майже 6 000 працівників спостерігали за довготривалими наслідками аварії 1986 року, а також за переробкою відпрацьованого ядерного палива з інших заводів в Україні та Європі.

Загальна сума збитків перевищує $135 мільйонів. Однак вкрадене програмне забезпечення, яке було виготовлене на замовлення для станції, є незамінним. За словами Миколи Беспалого, директора Центральної аналітичної лабораторії, деякі з найважливіших робіт його лабораторії — моніторинг рівня радіації в зоні відчуження на наявність ознак сплесків — майже неможливі без цього ПЗ.