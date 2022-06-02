Генштаб: росія завдала по Україні 59 ракетних та 36 авіаційних ударів за тиждень

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Із 26 травня росія завдала по Україні 59 ракетних та 36 авіаційних ударів.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов у Медіацентрі Україна – Укрінформ.

За словами Громова, основними цілями противника були об’єкти транспортної інфраструктури та залізничного сполучення.

«З початку бойових дій противник здійснив 5 722 літаковильоти та 551 пуск крилатих ракет. Лише з території білорусі було здійснено 1211 літаковильотів, а це понад 20%», — сказав бригадний генерал.

Він наголосив, що ситуація на всіх напрямках фронту лишається критичною.