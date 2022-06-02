В Україні загинув відставний генерал-майор впс росії канамат боташев

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На війні в Україні загинув генерал-майор впс росії у відставці канамат боташев. Його смерть підтвердили російські пропагандистські ЗМІ, опублікувавши фото з похорону.

Генерал-майор боташев є російським льотчиком найвищого рангу з тих, про чию загибель стало відомо за час війни в Україні.

«Русская служба ВВС» писала, що 63-річний боташев керував штурмовиком Су-25, який українські військові збили в небі над Луганською областю 22 травня.

ЗМІ росії повідомляють, що боташева звільнили з армії рф у 2012 році. Тоді генерал-майор попросив знайомого полковника покерувати літаком, доступу до якого боташев не мав. Літак розбився, а боташев та його приятель встигли катапультуватися. Після цього військових звільнили з армії та судили.

Чому відставний генерал брав участь у війні в Україні, невідомо. Міноборони росії інформацію щодо його загибелі не коментувало.