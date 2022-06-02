Україна витрачає на кожного російського військовополоненого 3 тисячі гривень щомісяця. У Мінюсті розповіли, на що йдуть ці кошти

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Pikist

Щомісяця на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі для одного російського військовополоненого потрібно 3 000 гривень.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

За її словами, у цю суму не входять витрати на медичне обладнання, ліки, зарплату персоналу.

«Такі витрати виправдані, адже умови утримання військовополонених мають відповідати Женевській конвенції, а живі та здорові російські полонені — необхідний обмінний фонд для повернення додому полонених українців з росії та з тимчасово підконтрольних їй територій», — вважає Висоцька.