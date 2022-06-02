Світовий лідер з розробки програмного забезпечення Palantir готовий стати партнером України у секторі оборони

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FEDOROV / Telegram

Найбільша світова технологічна компанія Palantir готова стати партнером України у секторі оборони, безпеки та цифрових технологій. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Сьогодні разом з Володимиром Зеленським зустрілися з CEO Palantir Алексом Карпом», — написав він.

Компанія готова відкрити офіс в Україні та почати спільні розробки з українськими спеціалістами.

«Подальша співпраця з Palantir допоможе посилити нашу армію та якомога швидше перемогти ворога, бо в сучасній війні велику роль відіграють саме технології», — зазначив Федоров.

Palantir — світовий лідер з розробки програмного забезпечення для аналізу даних. Продуктами компанії користується Міністерство оборони США, великі інвестиційні банки та хеджфонди.