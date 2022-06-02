Військові «елітного підрозділу» росгвардії мародерствували на Київщині — поліція оголосила підозри десятьом окупантам рф

Новини

Національна поліція

Слідчі Головного слідчого управління спільно зі співробітниками Департаменту кіберполіції та колегами з Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України встановили військовослужбовців російської федерації, які грабували помешкання жителів Бучанської громади Київської області.

Про це повідомляють у Нацполіції.

Поліцейські з’ясували, що серед мародерів були військовослужбовці військової частини № 6720 росгвардії. Це так званий «елітний підрозділ», заснований і прямо підпорядкований президенту володимиру путіну.

Саме вони під час окупації забирали майно українців. При цьому не гребували нічим, адже встановлено факти привласнення не лише фінансових заощаджень, ювелірних виробів, комп’ютерної чи побутової техніки, а й навіть білизни. Ці речі російські окупанти після відступу з білорусі поштою відправили своїм родичам у росію.

Українські правоохоронці встановили десятьох російських військових-мародерів. За погодженням із прокурорами Офісу генпрокурора їм повідомлено про підозру. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.