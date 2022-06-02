«Байрактар» для України, на який литовці зібрали €5 млн, віддадуть безкоштовно

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Туреччина подарує Литві «Байрактар» для українських військових, на який литовці зібрали €5 мільйонів.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася віддати Байрактар, на який Литва збирав гроші, безкоштовно. Це дивовижно! На зібрані гроші ми придбаємо необхідні боєприпаси для Байрактару, а решта грошей також підуть на підтримку України. Дякую, Türkiye», — написав він.

Такий крок підвердили також у турецькій компанії Baykar, яка виробляє «Байрактари».

«Народ Литви з честю зібрав кошти, щоб купити для України Bayraktar TB2. Дізнавшись про це, Baykar безкоштовно подарує Литві Bayraktar TB2 і просить ці кошти передати Україні на гуманітарну допомогу», — зазначили у компанії.