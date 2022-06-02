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У Запорізькій області встановили новий порядок перетину лінії розмежування

Автор:
Юля Шередега
Дата:

Пресслужба Запорізької ОДА

У Запорізькій області встановлено новий порядок перетину лінії розмежування. Перетинати лінії зіткнення особам та автотранспорту, а також переміщати вантажі (товари) можна у складі гуманітарних колон через визначені блокпости поблизу с. Кам’янське, повідомили в ОВА.

Колони формують щоденно з 09:00 до 16:00. Місце формування гуманітарних колон для цивільних осіб, волонтерів та вантажного транспорту — паркувальний майданчик біля авторинку (вул. Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя).

Через можливу небезпеку, військовослужбовці та представники правоохоронних органів, які несуть службу на блокпостах, мають право, у разі потреби, проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, які перевозяться через лінію зіткнення.

Правила перетину лінії зіткнення:

У разі безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоровʼю громадян у районі розміщення блокпоста можуть тимчасово заборонити рух транспорту та людей.

«У разі підтвердження включення до складу гуманітарної колони в обраний день прибути на паркувальний майданчик біля авторинку (вул. Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя) для формування гуманітарної колони. При собі мати другий екземпляр роздрукованої заявки», — йдеться у повідомленні.