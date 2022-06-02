У Запорізькій області встановили новий порядок перетину лінії розмежування

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Пресслужба Запорізької ОДА

У Запорізькій області встановлено новий порядок перетину лінії розмежування. Перетинати лінії зіткнення особам та автотранспорту, а також переміщати вантажі (товари) можна у складі гуманітарних колон через визначені блокпости поблизу с. Кам’янське, повідомили в ОВА.

Колони формують щоденно з 09:00 до 16:00. Місце формування гуманітарних колон для цивільних осіб, волонтерів та вантажного транспорту — паркувальний майданчик біля авторинку (вул. Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя).

Через можливу небезпеку, військовослужбовці та представники правоохоронних органів, які несуть службу на блокпостах, мають право, у разі потреби, проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, які перевозяться через лінію зіткнення.

Правила перетину лінії зіткнення:

Перетинання лінії зіткнення в напрямку території, на якій держава здійснює свої повноваження в повному обсязі, здійснюється громадянами України за наявності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

У разі відсутності документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або за наявності інформації, що свідчить про причетність особи до вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення, вона затримується та доставляється до органів Національної поліції.

Перетин лінії зіткнення в напрямку тимчасово окупованих територій здійснюється громадянами України, які мають сформулювати причини необхідності перебування на цій території, та за наявності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, реєстрацію місця проживання або наявність права власності на житло чи земельну ділянку на непідконтрольній території.

У разі безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоровʼю громадян у районі розміщення блокпоста можуть тимчасово заборонити рух транспорту та людей.

«У разі підтвердження включення до складу гуманітарної колони в обраний день прибути на паркувальний майданчик біля авторинку (вул. Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя) для формування гуманітарної колони. При собі мати другий екземпляр роздрукованої заявки», — йдеться у повідомленні.