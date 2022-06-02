Рух «ЧЕСНО» визначив парламентарів, які прогулюють роботу у Верховній Раді під час війни

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Названі парламентарі, які прогулюють роботу у Верховній Раді під час війни. У громадському русі «ЧЕСНО» проаналізували, як голосували нардепи у квітні-травні 2022 року, та хто саме весь цей час був відсутній.

Майже всі відсутні у квітні-травні нардепи — це колишні представники ОПЗЖ. Водночас ці ж депутати формально та дистанційно були задіяні у процесі перегрупування після розпуску фракції ОПЗЖ. Частина з них спершу дистанційно написала заяви про вихід із фракції, а згодом так само дистанційно перейшла у групу «Платформа за життя та мир» (ПЗЖМ) Бойка — Льовочкіна. Це, зокрема, Юрій Солод, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Олег Волошин, Олександр Пономарьов та Олександр Пузанов.

Інші залишки ОПЗЖ перейшли до групи «Відновлення України» Абрамовича — Столара. За інформацією ЗМІ, ці нардепи також іще в середині лютого залишили Україну.

Варто наголосити, що частина відсутніх депутатів від ОПЗЖ перебуває на керівних посадах у комітетах ВРУ:

Ігор Абрамович — заступник голови комітету з питань фінансів та податків;

Олег Волошин — заступник голови комітету з питань євроінтеграції;

Наталія Королевська — заступниця голови комітету з питань соцполітики;

Вадим Рабінович — голова підкомітету з питань міграційної політики та громадянства.

Загалом протягом пленарних засідань від 21 квітня до 22 травня у Верховній Раді відбулося 66 голосувань за законопроєкти в цілому, і протягом цих голосувань були відсутні 17 нардепів.

У рамках аналізу не бралися до уваги нардепи, відсутні через поважні причини, як-от ті, що беруть участь у бойових діях, перебувають у декреті чи за кордоном із робочими візитами.